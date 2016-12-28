兩岸新共識 陸國台辦：不能偏離一中

對於學者建議兩岸另尋新共識，大陸國台辦發言人安峰山今天表示，無論怎樣的表述，「都不能偏離兩岸同屬一個中國這個核心認知」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。

據中國台灣網的網上文字直播，大陸媒體記者提問，有大陸學者日前表示，在一中原則基礎上，兩岸雙方可以在「九二共識」之外另尋新的共識。近日有台灣學者提出，兩岸同屬一個中華民族，可以成為兩岸雙方的新共識。詢問國台辦有何評論。

安峰山表示，這是學者個人的看法。國台辦注意到，有關這個話題最近是眾說紛紜。

安峰山表示，大陸方面堅持一個中國原則的立場和態度是一貫的、明確的，堅定不移。只有承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中，兩岸雙方才有共同的政治基礎。

他說，「『九二共識』的核心意涵在於認同兩岸同屬一個中國」，它的重要性就在於清晰地界定了兩岸關係的性質，表明兩岸不是國與國的關係。

安峰山表示，「無論怎樣的表述，都不能偏離兩岸同屬一個中國這個核心認知」。「這個核心是不能被替代的」。也只有回到這個立場上來，兩岸雙方才有共同的政治基礎，才可以開展接觸、互動，推動兩岸關係的和平發展。

中國社會科學院台灣研究所所長周志懷11月30日在第3屆「兩岸智庫學術論壇」開幕致辭中說，不反對在「九二共識」之外，建立具有創造性的替代性共識。

陸委會主委張小月日前在立法院答詢時，對大陸有關兩岸新共識的說法予以正面回應，認為兩岸應該繼續「求同存異」，對兩岸關係發展才有正面幫助，只要有利兩岸關係發展，會正面加以審慎研究。1051228

(中央社)