新航5月開斯德哥爾摩航線 成北歐第2個航點

新航的A350客機。（圖：新航提供）

新航將於明年五月將瑞典首都斯德哥爾摩加入飛航網絡，這也將是新航飛航網路中於北歐半島的第二個航點。屆時將開始提供自新加坡出發、中停莫斯科前往斯德哥爾摩的全新航班服務。

在報請主管機關核可後，新加坡往返斯德哥爾摩的新航班服務將於2017年5月30日展開，並將以空中巴士A350-900機型執飛。A350-900是新航機隊中最新銳的機型。新航班服務搭配上新航既有的新加坡往返哥本哈根的航班服務，更加強化東南亞與北歐彼此間的飛航連結。

新航目前每週營運四班新加坡往返俄羅斯首府莫斯科的航班。明年5月30日起航班班次將增加至每週五班，且航班將從莫斯科繼續延伸至斯德哥爾摩的亞蘭德機場(Arlanda Airport)。

新服務將與同屬星空聯盟的夥伴航空公司北歐航空進行航班聯營。在取得競爭同業當局同意後，新服務也將納入新航與北歐航空於2013年簽署生效的合資協議，其內容涵蓋往返於北歐與新加坡之間航班合作。

新航總裁吳俊鵬表示，已經針對新加坡往返斯德哥爾摩的航班服務持續進行好幾年的評估，公司很開心能利用我們機隊中最新銳的空中巴士A350-900，提供新加坡往返瑞典首都的新航班服務。新航與北歐航空的夥伴關係逐漸成長強大，也令人感到相當鼓舞。

這是新航與合作夥伴合作提供旅客更多旅遊選項的另一個例證，它不但拉近了東南亞與北歐之間的距離，同時也滿足了西南太平洋與北歐之間與日俱增的旅行需求。隨著全新的新加坡往返斯德哥爾摩的航班加入，搭配上原有的哥本哈根航班，旅客屆時將可以經由這兩個極為方便的航點，探索越來越受歡迎的北歐國度。

北歐航空執行長Rickard Gustafson則指出：「我們期待進一步與新航發展合作關係，並藉此提供旅客從斯德哥爾摩出發前往新加坡的全新航線，進而從新加坡前往亞洲、澳洲與紐西蘭各地。」

斯德哥爾摩不但是北歐人口最多的城市，也是充滿活力的首都，對於商業旅客與所有年齡層的觀光客而言，同樣具有迷人之處。不管是在舊城區(Gamla Stan)沉浸於當地文化，或是參觀博物館與從事戶外活動，遊客都可以找到適合自己興趣與需求的旅遊選擇。

旅客將可在全新的A350-900客機上享受新航最新世代的客艙產品，包括最新的商務艙、優選經濟艙與經濟艙座椅，以及屢獲大獎的KrisWorld銀刃世界機上娛樂系統。此機型配置42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙，共253個座位。

新航全新往返斯德哥爾摩航班服務的機票，將透過各種銷售管道陸續開賣。

(工商)