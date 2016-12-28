周海媚半百仍單身 嘆「沒錢沒人追」
被譽為「最美周芷若」的美魔女周海媚，近日剛歡度50歲生日，不過保養得宜的她外貌不輸年輕女星，不過八月驚傳與男友分手後，讓單身的她感嘆「沒錢沒人追」。
根據《新浪娛樂》報導，周海媚13年前回大陸發展後，與小7歲的工程師男友相戀，兩人戀愛一談就是12年，雖然一度論及婚嫁，最後仍黯然分手，雖然9段戀情都未開花結果，但年逾半百的她仍對愛情懷抱憧憬，也公開擇偶條件「人個性要好、心地善良、喜歡動物」，不過也感嘆「現在没有人追，還有什麼人追我？我又没有錢」，但是提及同期出道的邵美琪等人都沒結婚，也讓她驚呼「我也真没想到，我以為邵美琪結婚了」。
(中時電子報)
關鍵字：周海媚
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