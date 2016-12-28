不滿遭制裁 金正恩誓言將於明年完成核武

北韓最高領導人金正恩再次宣示，將投入一切力量在明年底前完成自製核子武器。（圖/新華社）

北韓最高領導人金正恩（Kim Jong-un）近日出席公開活動演講時，再次提及國內核武研發狀況，他誓言將不惜一切代價和花費，在明年年底前完成核子武器。日前叛逃的北韓高階外交官、駐英公使太永浩（Thae Yong-ho）亦表示，「只要金（正恩）在位一天，無論你給他多少錢，他都不可能放棄研發核武的夢想。」

據韓聯社（Yonhap News）報導，北韓最高領導人金正恩近日再次於公開演講中，宣誓將不惜一切代價與金錢，一定要在明年年底前完工自製的核子武器，用以震懾南韓與美國等「邪惡國家」。對金正恩的表態，不久前叛逃南韓的高階外交官、前駐英公使太永浩分析認為，「只要金正恩在位一天，無論其他國家給他1兆美元（約33兆台幣）、甚至10兆美元（約330兆台幣）的高額「支援」，他仍不會放棄這個夢想。」太永浩更覺得金正恩之所以在此時表態，是為了在明年南韓與美國新任國家元首上任之初，給予美韓一個「下馬威」。

「叛逃」南韓的前北韓駐英公使太永浩，未來將成為官方智庫的重要研究員。（圖/美聯社）

北韓過去曾多次試射能搭載核彈頭的彈道飛彈，引起南韓、日本等國的緊張。（圖/美聯社）

聯合國（UN）在上個月30日以15票贊成、0票反對，全票表決通過第2321號有關增強對北韓制裁的決議案。決議案要求北韓放棄所有核武及現有核計劃，並針對北韓最大外匯收入來源煤出口金額設置上限，中國大陸此次也遵照聯合國制裁案，不久後祭出一連串進出口制裁。聯合國秘書長潘基文（Ban Ki-moon）表示，此次制裁案是歷屆最嚴厲的一次，希望藉此扭轉北韓的路線，更呼籲北韓應設法改善國內人權與民生的問題。

聯合國於本月月初通過新的制裁案，試圖以斷絕金援要迫使北韓就範。（圖/美聯社）

曾在海外受教育並居住多年的太永浩，在獲得南韓批准他與家人的政治庇護後，未來一年將進入南韓政府的智庫，借助他在北韓官場多年的經歷與閱歷，為南韓官方的敵情研究更上層樓。太永浩表示，「（叛逃後）我發誓將讓金氏政權垮台，解救我的同胞於可能核災之中，雖然我現在與未來的行為可能會使仍在北邊的家人與同事受累，但心痛之餘，我必須這麼做。」

(中時電子報)