王建民等眾職棒球星 低溫中揮桿做公益
職棒球員工會今天(28日)在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行「高爾夫公益賽暨慈善拍賣晚宴」，包括中華隊總教練郭泰源、旅美球星王建民、台灣巨砲陳金鋒、球員工會理事長胡金龍、中信兄弟人氣球星彭政閔等，約20名職棒球星和教練齊聚一堂做公益。
這場高爾夫公益賽在低溫細雨中開打，職棒球星熱情響應，上午先展開分組對抗賽，胡金龍及王建民則會擔任關主，和參賽者比開球距離。晚間接著舉行慈善拍賣晚宴，進行球星紀念商品義賣，最終募得的資源將由球員工會捐給基層棒球學校和家扶基金會。
(中時電子報)
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