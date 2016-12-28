我要評比

職棒球星齊聚一堂做公益。（葉姵妤攝）

建仔等眾職棒球星，低溫中揮桿做公益。

建仔等眾職棒球星 低溫中揮桿做公益。

王建民等眾職棒球星，低溫中揮桿做公益。

職棒球員工會今天(28日)在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行「高爾夫公益賽暨慈善拍賣晚宴」，包括中華隊總教練郭泰源、旅美球星王建民、台灣巨砲陳金鋒、球員工會理事長胡金龍、中信兄弟人氣球星彭政閔等，約20名職棒球星和教練齊聚一堂做公益。

這場高爾夫公益賽在低溫細雨中開打，職棒球星熱情響應，上午先展開分組對抗賽，胡金龍及王建民則會擔任關主，和參賽者比開球距離。晚間接著舉行慈善拍賣晚宴，進行球星紀念商品義賣，最終募得的資源將由球員工會捐給基層棒球學校和家扶基金會。

(中時電子報)

職棒球星雨中揮桿做公益，（左）胡金龍、（右）王建民。（葉姵妤攝）

王建民（左）、陳金鋒（右）。（葉姵妤攝）

中華隊總教練郭泰源（右）、Lamigo桃猿余德龍（左）。（葉姵妤攝）

中信兄弟人氣球星彭政閔開球。（葉姵妤攝）