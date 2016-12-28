李宏基家暴殺人案 死刑定讞

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李宏基家暴殺人案，最高法院今天維持台灣高等法院高雄分院更一審見解，駁回上訴、死刑定讞。

這起案件源於，李男在民國103年4月某日早上，趁陳姓前妻送兩名女兒到幼兒園，為想把女兒抱走，與陳女發生拉扯，竟在眾目睽睽下，於幼兒園門口持刀殺死前妻。

李男擄走年僅6歲女兒後，隔天凌晨於新竹山區，被人發現在車內燒炭自殺；李男急救後存活下來，但李的女兒治療後不幸身亡。

一審高雄地方法院認為李宏基有教化可能，對於殺害妻子部分，判處有期徒刑15年，殺女兒則是無期徒刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

二審台灣高等法院高雄分院及其更一審，均判李宏基殺妻處無期徒刑、殺女處死刑，應執行死刑。

案經上訴，最高法院今天維持高雄高分院更一審見解，全案確定。1051228

(中央社)