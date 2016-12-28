慶川普上台？山西太原廣場出現川普雞

山西太原購物中心的川普雞雕像。(中新社)

山西太原購物中心的川普雞雕像。(中新社)

山西太原購物中心的川普雞雕像。(中新社)

山西太原一間購物中心北美新天地的廣場上，最近突然樹立起一隻巨大的、髮型和動作酷似當選美國總統的紐約富豪川普(Donald Trump)的雕像。

根據人民網，這個雕像的設計師表示，這個為了迎接明年雞年到來而設計的雞雕像，其頭髮造型和手勢，的確就是模仿川普。許多民眾看過這隻雞之後，認為這隻雞完美的融合中西文化。

推特上也出現「#川普公雞」(#TrumpRooster)的標籤，推特網友Moises Delgado說，中國應該再做一隻，然後在川普上任那天當作友誼的象徵送給他，放在白宮草地上。網友Jeff Chu則說，這是中國製(Made in China)的川普雞。推特用戶Robert Magyar覺得這雕像實在太好笑，然後開玩笑地說，希望這不會引發新的核武競賽。但也有反對川普的網友看到後有不同看法，Doctor Snow說：「他們有沒有在做川普雞的出氣筒? 我幫我好幾百萬個朋友問的。」

(中時電子報)