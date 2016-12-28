支持廢除國旅卡 張景森：快上網連署
行政院日前公布國旅卡新制，明年起其中的8000元須用於國內團體旅遊，引發公務人員反彈，甚至上網連署「廢除國旅卡、還我加班費、不要污名化」。行政院政委張景森今在臉書表示，支持他們訴求能成為公共政策的議題，「請大家上網去連署，讓這個案子早日成案。還差3646個附議。」
張景森說，廢除國旅卡，政府每年省下70～80億，可以做很多事，而公務員出門玩花自己的錢，自由自在不受政策限制，也不怕被汚名化。政府唯一應該做的事是用心規劃，讓每個公務員都充分休完假，保持身心健康。
張景森表示，有些業務特殊機關或個人忙到不行，再怎麼樣也沒有辦法安排休完假，發給他們加班費，也是應該的。但這顯示機關人員不足、業務過多、勞逸不均、或運作效率太差，也都可檢討改善，如此一來不但提升政府效率，最終政府需要付出的加班費，應該也可以降到最少。
他最後呼籲，「請大家上網去連署，讓這個案子早日成案。還差3646個附議。」
(中時)
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