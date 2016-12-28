肥咖條款不平等 財長：和美洽簽資訊交換協定

肥咖條款完成簽署，多位立委批評是「不平等條約」，美國要求台灣提供課稅資料，卻未平等互惠。財政部長許虞哲說，已修法授權財政部與他國洽簽資訊交換協定，本週就會送行政院，通過後會積極與美洽簽。

台美於美東時間22日簽署「美國外國帳戶稅收遵從法（FATCA，肥咖條款）」，未來生效後，美國可要求台灣提供不合作客戶，以及有逃漏稅疑慮者的資料。而美國也將針對不願配合提供資料的金融機構，對其美國分支機構課徵30％的所得稅。初估約衝擊4,000～5,000名具台美雙重國籍民眾。

許虞哲今早赴立法院財委會進行專題報告，並備質詢。包含曾銘宗、盧秀燕與黃國昌等位立委皆指出，美國要求台灣提供課稅資料，但當台灣稅局追查欠稅大戶，想要美國提供課稅資料時，美國卻未平等互惠，直言這是「不平等條約」。

對此，許虞哲表示，我國正積極與他國簽署避免雙重課稅協定（租稅協定），目前已有31國生效，也有5國「樂觀其成」，不過他也坦言，要與美國簽署避免雙重課稅協定有點困難，需要靠外交單位克服，財政部將會與美國洽談簽署自動資訊交換協定。

然而，由於與外國資訊交換協定涉及修法，因此財政部已研擬《稅捐稽徵法》修正草案，本周就會送行政院審查，若經立法院通過，財政部國際財政司即有與他國洽簽資訊交換協定的法源，屆時財政部會積極與美國洽簽資訊交換協定。

此外，有媒體報導，肥咖條款生效後，會計師建議客戶可以關掉帳戶或把資產轉到不動產來保住財產。但盧秀燕表示，關掉帳戶，反而更凸顯有逃稅事實，且美國如果要查，也不會只查現在的帳戶資訊，一定會追溯，直言媒體報導根本「亂教一通」。

(工商)