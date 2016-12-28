林口倉儲暗夜惡火 三星手機LG家電付之一炬

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新北市林口區鏮瑞物流公司的鐵皮倉儲，今天凌晨1時50分許發生火警，共15940平方公尺的4間廠房付之一炬，火勢於3時30分許控制，幸無人員受困傷亡，而起火原因仍待警消釐清。

起火的鏮瑞物流承包三星、LG、日立和林風等品牌之物流，倉庫內存放家電、手機、爐具和汽車零件，但都付之一炬。工廠4名員工於1時50分發現火舌從廠房竄出，立即通報消防。

警消表示，本次救災動員救災車輛89輛、人員257名，於今晨6時30分許將火勢撲滅，進行殘火處理。

(中時)