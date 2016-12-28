NBA》流年不利 快艇中鋒喬丹撞車

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快艇流年不利，先發中鋒狄安卓喬丹撞車，所幸沒有受傷。(美聯社資料照)

根據《TMZ》網站報導，快艇先發中鋒狄安卓喬丹撞車了！幸好沒有受傷，否則流年不利的快艇將雪上加霜。

目前3連敗的快艇，主控保羅與瑞迪克都有傷在身，大前鋒葛瑞芬膝蓋動手術，明年才能歸隊，先發五虎傷了三名大將，倘若喬丹再受傷，快艇恐將沈船，所幸只是虛驚一場。

從《TMZ》報導出來的照片來看，狄安卓喬丹車禍後，保羅立即趕到現場，並且站在路旁打著電話聯絡事情。

(中時電子報)