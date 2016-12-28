一碗臘八粥 牽起祖孫三代情

一碗臘八粥牽起祖孫三代情，珠寶商牛雷的媽媽出身前清貴族，沿襲滿人皇族傳統，煮臘八粥供佛，老人家將手藝傳承兒媳曾毓煦，其女兒牛靖涵發揚光大，在起家厝開店賣起有濃濃親情味的臘八粥。

曾毓煦表示，她婆婆出身前清八旗，在丈夫經營事業以來，每逢臘八，牛媽媽就熬煮臘八粥，這個粥品與坊間臘八粥不同。婆婆根據祖傳秘方，沿襲宮廷熬煮方式，一脈相傳，精心挑選多種穀物為食材，內含豐富維生素、礦物質及膳食纖維，口感綿密，甜而不膩。

牛雷指出，臘八要吃粥是佛教典故，釋迦牟尼成道前，因餓極之際有人供養甜粥，讓他下定決心定要修佛成道，普渡眾生，終於在臘八這天如願以償，熬煮臘八粥供佛因而代代相傳。

他又說，時至今日在北京雍和宮內還擺有一鼎古銅大鍋，重約四噸，專門熬煮臘八粥之用，在雍正還未即位前，當時雍和宮還是雍王府，也是用類似大鍋煮粥來吃，顯見當時滿清皇族對臘八粥的重視。

他說，他開店賣古玩20多年來，就以臘八粥廣結善緣，除親朋好友、顧客能嘗到他們家口味獨特的臘八粥外，也送到鄰近的佛寺供佛，並分送僧眾食用，口耳相傳下，早已成為牛家除古玩外，最讓人津津樂道的寶。

牛家臘八粥食材豐富包含，紅豆、薏仁、紫米、糙米、燕麥、蕎麥、紅米、小米、糯米、香米、蓮子、紅棗、桂圓等穀物。其中，蓮子、紅棗及桂圓另行處理，不與甜粥一起大鍋熬煮，保持甜而不膩特色，也為臘八粥增添芳香韻味。

由於吃過牛家臘八粥的人皆念念不忘，友人建議，為何不出來開店？但都牛雷夫婦被打回票，夫妻倆認為，餐飲與珠寶生意不同，還是堅守本業就好。

不過，牛家第3代牛靖涵畢業於嘉義大學體育與健康休閒系，畢業後原本想開設健身房，搭配推廣養生飲食，但後來想到自家祖傳的臘八粥，早已小有名氣，牛靖涵即央求媽媽，將奶奶的這份好手藝傳承給她，全家人於是決定，在高雄市三多路牛雷發跡的起家厝，開店賣粥。

至於店名「慶有餘」，是從「向陽門第春先到，積善人家慶有餘」這句對聯而來，牛雷希望，女兒秉持積善家風，才能讓事業永續經營，寓意深遠，也意涵對愛女的期待。

「慶有餘」另推美人窩，就是俗稱素燕窩的銀耳，會將銀耳取名為美人窩，曾毓煦說，這是某次牛雷品嘗自家的白木耳甜湯，苦思響亮易記的品名，一時興起，唱起老歌桃花江，有一句歌詞「桃花江上有美人窩」，靈光一閃，就將銀耳湯定名為美人窩，不但貼切也令人印象深刻。1051228

(中央社)