日對台窗口改名 李鴻鈞盼勿刺激對岸
日本對台準外交代表機構「公益財團法人交流協會」明年元旦起變更名稱，與日本政界關係良好的親民黨籍立法委員李鴻鈞今天表示，尊重，但希望不要觸動對岸敏感神經。
公益財團法人「交流協會」（Japan Interchange Association）明年起將更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association）。
李鴻鈞上午接受記者訪問表示，日本單方改變名稱，基於國家自主想法，給予尊重；除名稱，日本是台灣第3大貿易夥伴國，台灣是日本第4大貿易夥伴國，兩國間交流，特別在觀光旅客數，希望雙方交流更進一步。
被問及日方單獨改名可否視為對台善意、台日關係更進一步？李鴻鈞說，這是日方國家自主性決定，「只能表示尊重」，但不希望觸動對岸敏感神經，期盼國際社會對台灣能有改變，也期待兩岸進一步對話與發展，求同存異，化解彼此歧見。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。