日對台窗口改名 李鴻鈞盼勿刺激對岸

我要評比

日本對台準外交代表機構「公益財團法人交流協會」明年元旦起變更名稱，與日本政界關係良好的親民黨籍立法委員李鴻鈞今天表示，尊重，但希望不要觸動對岸敏感神經。

公益財團法人「交流協會」（Japan Interchange Association）明年起將更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association）。

李鴻鈞上午接受記者訪問表示，日本單方改變名稱，基於國家自主想法，給予尊重；除名稱，日本是台灣第3大貿易夥伴國，台灣是日本第4大貿易夥伴國，兩國間交流，特別在觀光旅客數，希望雙方交流更進一步。

被問及日方單獨改名可否視為對台善意、台日關係更進一步？李鴻鈞說，這是日方國家自主性決定，「只能表示尊重」，但不希望觸動對岸敏感神經，期盼國際社會對台灣能有改變，也期待兩岸進一步對話與發展，求同存異，化解彼此歧見。1051228

(中央社)