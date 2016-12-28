陽岱鋼加盟 巨人盼日台更友善

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台灣棒球好手陽岱鋼加盟日職讀賣巨人記者會今天在台北召開，巨人社長久保博透過新聞稿表示，希望日、台能締造更緊密、深厚且友善的關係。

久保博指出，陽岱鋼透過自由球員制度成為巨人隊一員，而台灣選手廖任磊以選秀方式成為球團夥伴，三軍也準備再次前往台灣，希望日、台能締造更緊密、深厚且友善的關係。1051228

(中央社)