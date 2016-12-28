要洪秀柱下台 廖國棟：聊天時講的

國民黨立法院黨團總召廖國棟27日指黨主席洪秀柱公然違背法規應下台；他今天解釋，是為反映多數中常委心聲，盼會議追求程序正義，聊天時講的，並沒打算公開表達要洪秀柱下台。

廖國棟27日表示，國民黨上週中常會主席用所謂扣除請假人數，出席人數過半就可以開會的技巧通過主席選舉時程，國民黨法規沒有這樣的條文，且違背現行相關規範，「如果一個主席可以公然違背法規，自己的內規，這件事情嚴肅到她應該下台、辭職」。

廖國棟上午在立法院受訪時指出，主因是許多中常委與他聯絡，共同目標希望把國民黨救起來，而目前黨氣勢不是很高，且為了上週中常會過程多有批判，並認為會議程序類似立法院最初審查「一例一休」情況。

對於27日稱黨主席公然違背法規，應下台一事，廖國棟解釋，只是綜合好幾位中常會心裡想法，因急迫想要讓黨脫胎換骨、從谷底翻身，「我很輕鬆的就脫口而出」。

媒體追問廖國棟，27日是否沒有打算要公開表達要黨主席下台？廖國棟連說3次「No」，並強調「那是很輕鬆、在聊天的時候講的」，但他坦言話既出口，「君子一言，駟馬難追」。

廖國棟解釋，27日談話真的是苦口婆心、從心底代表多數常委在吶喊，希望這個黨能夠追求基本程序正義。

至於若窮盡力量，黨主席決定仍不變，黨團委員是否會發動下台？廖國棟表示，「下不下台也不是黨團可以置喙，這是中常會的發動，全體黨員一起面對的事情」，他強調黨團非常珍惜與黨中央的情緣，盼與黨中央有著和諧關係。

對於國民黨主席洪秀柱昨天深夜在臉書脫下假髮講心情，頂著真髮亮相，為這幾天因黨主席選舉時程所造成的誤解與紛擾致歉，廖國棟認為，「道歉很好，知過能改」，但他重申目前堅持的是「程序正義」，上星期會議應該重審，並強調不是針對內容、而是程序，他透露預計今天中常會出席人數較踴躍，「大家可以充分討論內容，但程序正義要先走」。

針對有人號召黨員下午前往黨中央力挺洪秀柱，其中一份文宣更提及「緊急動員 反內賊、反漢奸、反綠骨」」，廖國棟不解地說，「我不知道誰是漢奸、誰是內賊，現在有點搞混了耶」。1051228

(中央社)