加拿大發現3800年前馬鈴薯園

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研究人員說，最近在加拿大太平洋沿岸挖出的古老馬鈴薯都黑掉，肯定不能吃，但這是證明北美原住民在至少3800年前照料菜園的第一個證據。

根據發表於「科學先端」（Science Advances）12月號的研究報告，在卑詩省卡茲（Katzie）部落祖先土地發現的馬鈴薯園，是顯示此區狩獵採集時代耕種食物的「第一個證據」。

霍夫曼（Tanja Hoffmann）與西門菲莎大學（Simon Fraser University）率領的考古學家推論，太平洋西北地區居民利用這塊濕地，增加野外可食用植物的產量。

他們以石頭在馬鈴薯「耕種地圍成一圈」，研究人員發現這些馬鈴薯處於生長階段。

研究人員在此地發現的物品，還包括近150件經過火焰硬化的木製工具碎片，據信是「鏟子」尖端。

科技新聞網站「生活科學」（Live Science）報導，這個地點浸在水中數個世紀，因此良好保存了植物與木製工具等可能隨著時間分解的有機素材。（譯者：中央社張曉雯）1051228

(中央社)