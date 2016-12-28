38歲再發育！濱崎步漲胸變F奶

濱崎步上圍激升，與出道時差很大！（圖／取自濱崎步IG）

日本女歌手濱崎步，近年來事業與婚姻都不太順遂，今年9月她與老外丈夫Tyson結束兩年夫妻關係結束，可她仍願為歌唱事業繼續努力，為了跨年個唱，她積極訓練，還在Instagram上po出練習照，可讓人驚豔的是，過去不是大奶妹的她，據悉已經漲胸變成F奶！

濱崎步為了跨年3場演唱會，她積極把握時間訓練，更在網上po出自己訓練的性感照，練得滿身汗的她，卻讓眼尖粉絲發現似乎罩杯激升，加上勤健身，濱崎步可是擁有S曲線。

而雖然今年又與外籍丈夫Tyson結束婚姻關係，可先前傳出她與一位健身教連搭上線，還被拍到到超市採買，有望再度展開第三春。

(中時電子報)