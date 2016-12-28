裕日車開放Infiniti Q60預售

我要評比

日系豪華車品牌INFINITI總代理裕隆日產汽車（2227）宣布，全新性能COUPE INFINITI Q60，將於30日開展的2017高雄世界新車大展，與2017年1月7日開展的2017台中新車大展中展出。

即日起並以209萬元起的預售價，正式開放接單，採多退少不補原則。

(工商)