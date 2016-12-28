嗆洪秀柱下台 廖國棟：說出一些中常委的想法

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國民黨立法院黨團總召廖國棟28日受訪。（姚志平攝）

對於嗆黨主席洪秀柱下台一事，國民黨立法院黨團總召廖國棟表示是他在與媒體聊天時，脫口說出一些中常委的想法與疑慮，並希望中常會要有程序正義。

(中時)