金城武樹效應 池上5單車業者佔農地遭罰
池上鄉金城武樹暴紅，卻也造成原本的水田被改為停車場出租單車，台東縣政府地政處針對未農地農用的5家單車業者開罰，並要求年底前改善，地政處指出，5家業者已經都改善，明天可能會解除列管。不過單車業者也擔心，接下來要迎接元旦及春節的旺季，塞車沒停車位的問題可能會重演。
地政處長江清華表示，5家業者的農地都屬於特定農業區的農牧用地，屬於優良農田，縣府堅持農地一定要農用的立場，因此要求業者限期改善，否則將連續處罰，之前已經分別開出6萬至10萬的罰鍰，連續處罰將對業者造成很大的壓力，最後業者也都同意搬遷。
單車出租業者、錦園村長李文源表示，池上農民以種稻為主，農地農用是池上重要的精神，不過5家業者共約有1公頃的土地，可以停約500台車，少掉5家業者，可以預見緊接著的元旦、農曆年連假，管制區周邊因為停車位不足，肯定會大塞車，鄉民的夢靨可能會再重演。
(中時)
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