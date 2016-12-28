民眾爆區間車疑似出軌 台鐵：擦撞工程車

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昨晚11時許，台鐵1269次區間車因工程車停靠地點不妥，擦撞工程車，造成劇烈搖晃。（台鐵提供）

民眾反映，昨晚11時許，台鐵桃園站往內壢站區間，1269次區間車發生劇烈搖晃，疑似出軌。

今早，台鐵工務處副處長陳仲俊表示，昨晚11點左右，適逢桃園站附近，準備進行桃園鐵路高架化的臨時軌切換作業，因為工程維修車停太靠近軌道切換點，導致1269次區間車擦撞維修車。

陳仲俊提及，區間車是以階梯突出來的部分，擦撞到工程車，火車行駛速度又較快，造成區間車搖晃劇烈，但並沒有出軌。目前尚無旅客受傷回報，但若台鐵獲知有民眾自行就醫，會予以慰問。

陳仲俊說明，擦撞後列車停駛大概影響100旅客，已安排到內壢轉搭8751次區間車，大概晚18分鐘。

至於是否會有處分，陳仲俊提及，將詳細調查、釐清責任再來做處理。

(中時)