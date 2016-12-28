扮納粹事件 陸國台辦：德日都應譴責

我要評比

對於新竹光復高中學生變裝扮納粹事件，中國大陸國台辦發言人安峰山（圖）28日說，德國納粹主義和日本軍國主義在二戰帶給世界人民深重災難，應得到一致譴責和唾棄。中央社記者尹俊傑北京攝 105年12月28日

新竹光復中學部分學生扮演納粹引發軒然大波。大陸國台辦發言人安峰山今天表示，歷史評價不能雙重標準，德國的納粹主義和日本的軍國主義，都應該得到全人類的一致譴責。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。

據中國台灣網的網上文字直播，大陸媒體記者提問大陸國台辦發言人對於光復中學學生穿納粹服裝表演事件有何評價。

安峰山表示，德國的納粹主義和日本的軍國主義都是在第二次世界大戰期間給世界人民造成了深重災難的罪魁禍首，應該得到全人類的一致譴責和唾棄。

安峰山接著表示，「如果在歷史的評判上搞這種雙重標準，在文化和教育領域刻意地進行歪曲和誤導，只會造成社會的精神缺失和價值錯亂」。1051228

(中央社)