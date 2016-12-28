處理國民黨產 胡志強籲回歸司法憲法

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中國國民黨副主席胡志強今天表示，國民黨產議題應立即回歸司法與憲法處理，要求立刻解散行政院不當黨產處理委員會，並呼籲委員會主任委員顧立雄辭職。

胡志強上午舉行國際記者會談黨產議題，BBC（英國廣播公司）、日本共同社等國際媒體出席。國民黨在會中簡報提到，民主進步黨用非法手段處理黨產議題，目標是弱化國民黨，破壞民主。

胡志強表示，希望所有爭議與程序立即回歸司法與憲法，目前體制有足夠法條及能力處理相關爭議，不需另立機構與條例。

他說，如果黨產議題回歸司法與憲法，總統蔡英文就可宣布停用政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例，接連帶動不當黨產委員會解散與顧立雄辭職。黨產應由司法單位處理，不能由行政權侵犯司法權，甚至連國會都無法監督。

胡志強表示，政府從中國大陸遷到台灣，帶很多財產，無法否認當時的確黨國一體，但許多黨財產後來都交給國家，像國立故宮博物院等單位。他不是說國民黨不需處理黨產問題，但需回歸司法、合法處理。1051228

(中央社)