處理國民黨產 胡志強籲回歸司法憲法
中國國民黨副主席胡志強今天表示，國民黨產議題應立即回歸司法與憲法處理，要求立刻解散行政院不當黨產處理委員會，並呼籲委員會主任委員顧立雄辭職。
胡志強上午舉行國際記者會談黨產議題，BBC（英國廣播公司）、日本共同社等國際媒體出席。國民黨在會中簡報提到，民主進步黨用非法手段處理黨產議題，目標是弱化國民黨，破壞民主。
胡志強表示，希望所有爭議與程序立即回歸司法與憲法，目前體制有足夠法條及能力處理相關爭議，不需另立機構與條例。
他說，如果黨產議題回歸司法與憲法，總統蔡英文就可宣布停用政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例，接連帶動不當黨產委員會解散與顧立雄辭職。黨產應由司法單位處理，不能由行政權侵犯司法權，甚至連國會都無法監督。
胡志強表示，政府從中國大陸遷到台灣，帶很多財產，無法否認當時的確黨國一體，但許多黨財產後來都交給國家，像國立故宮博物院等單位。他不是說國民黨不需處理黨產問題，但需回歸司法、合法處理。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。