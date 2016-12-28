嘉義城隍廟修復門神 神韻重現
國定古蹟嘉義城隍廟門神，是由已故彩繪藝師陳玉峰於民國38年所繪，由於出現劣化現象，經城隍廟斥資修復，今天進行回置作業。
城隍廟董事長葉源助表示，陳玉峰是國家藝師陳壽彝的父親，一生所繪的門神並不多，嘉義城隍廟就保存其中3對，全部是陳玉峰於民國38年所繪。
葉源助指出，陳玉峰所繪的門神，已應用西方寫實主義手法，包括肌肉質感、光線、色彩深淺明暗等，視覺效果更接近寫真，在當時的民俗廟畫界可謂為貼近時代美學的創舉。
但是，陳玉峰彩繪的門神歷經一甲子餘的歲月摧殘，以及人為活動的影響，已出現煙害、罩漆黃化、起甲、細裂紋、粉化及彩繪層缺失等劣化現象，導致圖像灰暗不明。
為了保存大師遺作，城隍廟於民國102年1月自籌新台幣10萬元經費，委託彩繪修復師李志上進行檢查，透過彩繪技法與材料分析、劣化狀況調查與記錄、紫（紅）外線檢視與攝影等，確認門神所有劣化現象。
嘉義城隍廟於同年11月，再自籌修復經費180萬元，委託李志上為城隍廟三川殿的3對門神進行修復，修復項目包括清潔黃化罩漆、彩繪層加固、填補、保護漆塗佈等。
經由李志上費時3年的謹慎處理，今天為門神進行回置作業，並效法國際文物保存概念，與修復師簽訂門神定期保養合約，期望門神彩繪未來可由專業修復師繼續維持健康狀態。
城隍廟指出，負責這次門神彩繪修復的李志上，曾在德國巴伐利亞邦立皇家宮殿管理局修復中心實習，自2005年起投入古蹟彩繪調查與修護工作，曾參與鹿港龍山寺、霧峰林宅等國定古蹟修復作業。1051228
(中央社)
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