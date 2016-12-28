打鼾大聲高亢 研究：恐像氣功震壞血管

鼾聲大要注意，長庚醫院研究發現，特定頻率的鼾聲若持續多年，可能像「氣功」一樣震傷頸動脈管壁，也會「震盪」增加膽固醇附著管壁機率，心血管疾病風險增。

50歲陳先生，身高171公分，體重67公斤，已戒菸，偶而飲酒，無糖尿病和高血壓。膽固醇與三酸甘油脂正常，血液發炎與缺氧指標正常。不過，頸動脈超音波檢查顯示輕度動脈粥狀硬化，血管中層厚度為1.048公釐，較一般0.65公釐顯著為高，發生冠心症的機會是2倍以上。

詢問陳先生的生活習慣發現，他習慣性打鼾多年，650赫茲至1500赫茲鼾聲指數為每小時44次，鼾聲能量為60.7分貝，妻子早受不了他的鼾聲。但陳先生並沒有明顯睡眠呼吸中止，且白天精神也很好。

林口長庚醫院耳鼻喉部主任李學禹今天表示，傳統上都以為睡眠呼吸中止症因反覆性的缺氧與覺醒，造成發炎反應，破壞血管壁，導致高血壓、心律不整、中風、心肌缺氧/梗塞、猝死。

不過，李學禹說，但有些高血壓、心血管患者其實很健康，也沒有膽固醇過高，也沒有高血壓、太胖，卻還是罹病，推測可能跟鼾聲有關。

長庚醫院研究團隊研究30名打鼾病患，發現打鼾病患的頸動脈厚度平均0.757mm大於常模0.65mm。頸動脈的厚度與不同頻率的鼾聲能量有關，而與其他因素（如BMI、總膽固醇、呼吸中止係數、收縮壓）無關。

李學禹表示，中高頻（652-1500Hz）的鼾聲能量與頸動脈厚度有顯著相關。如果鼾聲低沉還好，但若聲音大、高亢、急促，若持續幾年，鼾聲的聲波就像「氣功」一樣，引起發炎及血管增厚，使管徑變狹窄，加速動脈硬化，增加心血管疾病。

他說，打鼾的聲波也會產生震盪效果，就像水杯有雜質，如果一直搖晃，也會讓雜質更容易附著在杯上，膽固醇也會更容易附著在血管壁上。

他說，打鼾病患的高血壓風險較常人高2.4倍，心血管疾病風險則提高到令人擔心的4.7倍。

打鼾治療包括保守療法（改善鼻塞、側睡與減重），陽壓呼吸器、口腔矯正器以及外科手術。保守療法適合輕症，陽壓呼吸器與口腔矯正器需長期配戴，多數病患選擇手術來治療打鼾。1051228

(中央社)