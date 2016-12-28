屎尿潑灑不當黨產委員會 男子遭起訴
63歲何姓男子被控10月間拿著裝滿自己屎尿的寶特瓶，潑灑不當黨產委員會洩憤。台灣台北地方法院檢察署今天偵結起訴。
警方調查，何姓男子住高雄市鼓山區，10月2日搭客運到北部住宿，隔天上午搭計程車到不當黨產委員會附近，持裝滿自己屎尿的寶特瓶，朝門口亂灑，被現場保全人員壓制報警。
警方到場後，何姓男子坦承犯案，供稱不滿委員會才憤而潑糞洩恨，沒受人指使。警方初訊後，依侮辱公署罪移送北檢偵辦。1051228
(中央社)
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