警據報處理財務糾紛 意外查獲毒品

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高雄市警方據報到一家美容坊處理財務糾紛，有人檢舉屋內有毒品，警員進屋後果然起獲安非他命、K他命、MDMA藥丸和吸食器，並查獲妨害風化遭通緝的張姓女子。

高雄市政府警察局鳳山分局今天表示，警員獲報這家美容坊發生財務糾紛前往處理，查出是王姓和蔡姓男子前往討債，並向警員指稱屋內有毒品。

警員進屋查看於1樓大廳後方休息室桌上發現毒品，包括分裝的安非他命、K他命、MDMA藥丸和吸食器等，現場有2女1男，都指稱毒品是王姓和蔡姓男子留下，雙方都否認持有毒品。

警方將在場當事人都帶返派出所訊問，調查毒品涉案者，全案依毒品危害防制條例偵辦。1051228

(中央社)