評明年兩岸關係 張小月：不敢樂觀評估
針對明年兩岸關係之發展，陸委會主委張小月今天說，5月20日迄今兩岸關係不是太好，明年主要看美中關係走到哪種面向，再加上大陸當局內部有19大（共產黨第19次全國代表大會），當然希望兩岸不要任何意外跟差錯，在此情況下，不敢樂觀評估，但最重要是兩岸維持和平穩定。
兩岸持續停擺，國民黨立委曾銘宗今於立法院內政委員會質詢指出，攸關兩岸金融合作的金銀會、金保會、金證會恐無後續會談。對此，張小月評估，官方的高層溝通管道不預期在很短時間內會召開。
張小月答詢綠委賴瑞隆質詢表示，陸方在各方面施壓，除了軍事演習，另有外交上的破壞我國與邦交國關係、在經濟上以藍綠區分台商等。她分析，兩岸關係會受到美中關係影響，陸方考量美國未來對中政策是否採取對抗作為，在此情況下，當然不希望看到台美關係改善，就釋出訊息。
張小月也強調，未來半年是關鍵重點，待美國總統當選人川普上任後，如何定調兩岸關係，才可以藉此掌握美國全球戰略佈局。不過，她也提醒美方、大陸，美中如何交往都不應拿台灣作為籌碼，犧牲台灣利益。
(中時)
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