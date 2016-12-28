映誠焚化爐底渣再利用處理廠 涉詐欺等罪被訴

國內最大焚化爐底渣再利用處理廠「映誠」公司，涉嫌非法傾倒電弧爐渣、焚化爐底渣等事業廢棄物，經台南地檢署檢察官林怡君啟動環檢警結盟機制並指揮員警長期跟監蒐證後，今天將映誠謝姓負責人等9人，依違反廢棄物清理法、刑法詐欺罪等罪嫌提起公訴，並向法院聲請羈押謝某等4人獲准。

檢警調發現，映誠公司非法傾倒廢棄物重量14萬多公噸，約1/5座台北101大樓，面積5萬多平方公尺，約7座足球場，還分別向台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市及屏東縣政府等環保局及民間公司，合計詐領處理費用不法所得約3億8100多萬元。

南檢於年初接獲民眾檢舉指出，台南市安南區有多處魚塭遭人非法傾倒電弧爐渣、焚化爐底渣等事業廢棄物，經檢方啟動環檢警結盟機制並指揮員警長期跟監蒐證，發現確有多家再利用機構將未經妥善處理的事業廢棄物，運棄至台南市安南區多處魚塭掩埋，初步採樣後發現有掩埋有害事業廢棄物汙染水源，導致魚塭水樣有多處超出人體健康環境基準。

檢方經指揮保七總隊第三大隊第三中隊、環保署南區督察大隊及台南市環保局等單位逾100名警力，搜索8處地點並傳喚30人到案說明，並循線進一步追查事業廢棄物之來源，並進而查獲國內年處理量最大的焚化爐底渣再利用處理廠「映誠」公司實際負責人謝某等人涉嫌詐欺等罪嫌。

(中時)