15座全球最安全城市 台北市第13名
都市化程度愈來愈高，據統計，目前世界8成人口住在都市裡，因此對於大多數人來說，城市的安全非常重要。經濟學人發表2015年世界城市安全評估，分析世界前100個重要城市，利用數字安全、衛生安全、基礎設施安全和人身安全這4個主題，完成各國城市的安全排名。
商業內幕網(businessinsider)為此做出前15名的城市，可見到東亞有4座城市上榜，日本東京第1名、新加坡第2，香港位居11名、台北市13名。
第1名：東京(日本)
第2名：新加坡
第3名：大阪(日本)
第4名：斯德哥爾摩(瑞典)
第5名：阿姆斯特丹(荷蘭)
第6名：雪梨(澳大利亞)
第7名：蘇黎士(瑞士)
第8名：多倫多(加拿大)
第9名：墨爾本(澳大利亞)
第10名：紐約市(美國紐約州)
第11名：香港(中國大陸)
第12名：舊金山(美國加州)
第13名：台北市(台灣)
第14名：蒙特婁(加拿大)
第15名：巴塞隆納(西班牙)
(中時電子報)
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