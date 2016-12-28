陽岱鋼加盟巨人 球員卡亮相

陽岱鋼球員卡。（陳怡誠翻攝）

陽岱鋼加盟巨人在台記者會。(李弘斌攝)

陽帶鋼今舉行第2次加盟巨人記者會，現場還發放加盟巨人球團首張球員卡，照片是用19日在日本舉辦加盟記者會的照片，幾乎成為最速發行球員卡，讓人看到日職球團的用心。

陽岱鋼加盟巨人後，顯見球團高規格舉辦，先是在日本舉辦加盟記者會，今又再台舉辦第2次，球員卡正面有身穿巨人二號球衣的陽岱鋼照片，與印簽加上日本一字樣，背面則有2007年到2016年的戰績。

(中時電子報)