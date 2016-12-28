胡志強告洋狀 要蔡政府解散黨產會

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國民黨副主席胡志強。（黃世麒攝）

國民黨副主席胡志強（右）。（黃世麒攝）

國民黨副主席胡志強28日召開國際記者會說明黨產議題，胡志強說，希望所有爭議程序回歸司法和《憲法》，司法體系有足夠法條和能力處理相關爭議，不需要另立機構和條例，要求蔡政府立刻解散黨產會，並呼籲主委顧立雄辭去現職，回歸憲法與法律。

(中時)