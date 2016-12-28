遊民為20元殺人 判刑5年4月定讞
台南市謝姓遊民去年因被另一遊民企圖搶走乞討所得20元，他與對方發生糾紛後，搶下其防身木棍後，持棍重擊對方要害，該遊民幸經送醫急救才倖免於難；最高法院考量謝男自幼在外流浪，父母雙亡、家境困苦，今日依殺人未遂罪將他判刑5年4月確定。
這起遊民爭地盤引發的殺人案，發生在去年10月23日下午5點，謝男與另一名在火車站前乞討的男子，因爭奪地盤起衝突，對方欲搶奪他行乞使用的碗，及乞討所得20元，他奪下對方防身用的木棍後，持棍朝其要害力猛力毆打，並以腳踼踹。
被謝男痛毆的遊民，胸壁鈍挫傷，左心房撕裂傷併心包膜填塞及心跳停止、脾臟血管受損及小腸穿孔，頭部外傷並顏面骨骨折，幸經送醫急救，接受開胸胸左心房修補及脾臟切除、小腸部分切除手術後，始倖免於難而未遂。
台南高分院審理後認為，謝男雖居無定所、三餐不繼，境況堪憐，但他只因乞討地盤問題與被害人爭執，即為本件嚴重的暴力犯罪、惡性非輕，但考量他父母雙亡、家境困苦，將他判刑5年4月，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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