防跨年跑趴症候群 物理治療師推薦3招
年終歲末，跨年趴、迎曙光等活動接力登場，物理治療師陳亮宇今天提醒民眾熬夜跑趴恐引起足底筋膜炎及筋膜疼痛等症候群，並提供3招伸展操，籲民眾做了再跑趴，以免樂極生悲。
活力得中山脊椎外科醫院物理治療師陳亮宇說，天氣冷加上人潮擁擠，情緒太High，還有熬夜睡眠不足，加重身體負荷，不僅易使人血壓飆高、頭昏、噁心、想吐症狀，包括呼吸道疾病、代謝症候群、心臟腦血管疾病及關節神經疼痛等族群，跑趴首重保暖，避免低溫的危害。
為避跑趴免民眾樂極生悲，陳亮宇也提供預防「跑趴症候群」3招伸展操，第1招「頸部伸展運動」：單手扶住對側耳朵，藉手的力量帶動頸部側彎至同側，靜止1-15秒，回復，換邊，重複10次。這個動作可伸展頸部僵硬的肌肉。
第2招「下肢伸展運動」：下肢姿勢採前弓後箭，後腳伸直，背打直，重心略往前，藉此伸展小腿後方肌群，靜止10-15秒，回復，換腳，重複10次。這個動作可伸展小腿後方肌群。
第3招「上背伸展運動」：雙腳打開與肩同寬，雙臂打直往前伸展，若有椅子則將雙手置於椅背上，若無椅子則想像前方有人拉著自己的雙手緩慢向前延伸，背部需略有緊繃感，靜止10-15秒，回復，重複10次。這個動作可伸展背部及腰部的肌群。1051228
(中央社)
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