105上半年高教評鑑 1校4班有條件通過
高教評鑑中心今天公布105上半年大學校院通識教育暨系所評鑑結果，通識教育1校「有條件通過」，系所評鑑為2班制評鑑通過、4班制「有條件通過」。
教育部委託高等教育評鑑中心辦理101至105年度大學校院通識教育暨第二週期系所評鑑計畫，今天公布105上半年大學校院通識教育暨系所評鑑結果，以及103年度上半年追蹤評鑑與再評鑑結果，評鑑分為通過、有條件通過和未通過。
通識教育僅高雄市立空中大學1所學校受評，評鑑結果為「有條件通過」，而高雄空中大學有6科系接受系所評鑑，2科系「通過」，4科系「有條件通過」。
高教評鑑中心表示，部分受評單位在課程與師資方面仍有改善空間，包括課程設計未能反映學系設立目標、核心能力及基本素養，課程架構未能展現特色，師資、課程教學與學生學習成效失衡，未能建立明確的通識教育課程地圖等，因此被評為「有條件通過」，應於1年改善期後提出後續自我改善計畫與執行成果，並接受「追蹤評鑑」。
受評單位如有異議，可於收到評鑑結果次日起30天內，向高等教育評鑑中心提出申訴，各受評單位的評鑑結果與「實地訪評報告書」（追蹤評鑑與再評鑑為「改善情形檢核表」）、「申復申請書」及「申復意見回覆說明」已公告於高教評鑑中心網站「評鑑結果」專區。1051228
(中央社)
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