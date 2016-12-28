民進黨罕見動員5發言人 批國民黨抹黑
民進黨5位發言人阮昭雄、王閔生、楊家俍、黃適卓、邱莉莉今天齊批國民黨抹黑造謠。民進黨律師黃帝穎說，民事侵權行為有2年請求權，將持續保全證據，必要時就採取法律救濟。
民進黨5位發言人阮昭雄、王閔生、楊家俍、黃適卓、邱莉莉今天大陣仗召開記者會，他們高呼口號「拒絕抹黑、停止造謠」。
民進黨說，當國民黨今天還在捍衛自己的政黨私利、捍衛黨產的同時，民進黨必須揭穿國民黨抹黑、扭曲、造謠騙世錄。
5位發言人連番上台發言。民進黨指出，國民黨有5大謊言，包括日本非福島食品進口的謊言、攻擊蔡英文政府的謊言、扭曲外交謊言、唱衰政府謊言、黨產騙世錄謊言。
阮昭雄連續4次強調，政府從來沒有要開放受到輻射污染的食品進口，並說，他不是跳針，而是要問國民黨聽清楚了嗎？
阮昭雄說，國民黨儼然成為造謠中心，這樣的風氣應該要遏止，「甚至我們都懷疑，國民黨連同對岸的造謠部隊來破壞台灣的團結」。
阮昭雄指出，不管誰執政，台灣社會的價值都不該建立在惡意抹黑、扭曲、造謠的惡質現象上面，這半年來包括國民黨在內，「我們不管是什麼樣的力量，我們都拒絕抹黑，拒絕破壞台灣善良正直的價值」。
邱莉莉說，黨產議題，國民黨現在還用國際記者會來混淆焦點，根本是打人喊救人。
律師黃帝穎說，對於國民黨所做的不實資訊、造謠的指控，民進黨會保全相關證據，民事侵權行為有2年的請求權期間，這段期間，民進黨會持續保全證據、蒐證，必要時就會採取法律救濟途徑。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。