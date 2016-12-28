民進黨罕見動員5發言人 批國民黨抹黑

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民進黨5位發言人阮昭雄、王閔生、楊家俍、黃適卓、邱莉莉今天齊批國民黨抹黑造謠。民進黨律師黃帝穎說，民事侵權行為有2年請求權，將持續保全證據，必要時就採取法律救濟。

民進黨5位發言人阮昭雄、王閔生、楊家俍、黃適卓、邱莉莉今天大陣仗召開記者會，他們高呼口號「拒絕抹黑、停止造謠」。

民進黨說，當國民黨今天還在捍衛自己的政黨私利、捍衛黨產的同時，民進黨必須揭穿國民黨抹黑、扭曲、造謠騙世錄。

5位發言人連番上台發言。民進黨指出，國民黨有5大謊言，包括日本非福島食品進口的謊言、攻擊蔡英文政府的謊言、扭曲外交謊言、唱衰政府謊言、黨產騙世錄謊言。

阮昭雄連續4次強調，政府從來沒有要開放受到輻射污染的食品進口，並說，他不是跳針，而是要問國民黨聽清楚了嗎？

阮昭雄說，國民黨儼然成為造謠中心，這樣的風氣應該要遏止，「甚至我們都懷疑，國民黨連同對岸的造謠部隊來破壞台灣的團結」。

阮昭雄指出，不管誰執政，台灣社會的價值都不該建立在惡意抹黑、扭曲、造謠的惡質現象上面，這半年來包括國民黨在內，「我們不管是什麼樣的力量，我們都拒絕抹黑，拒絕破壞台灣善良正直的價值」。

邱莉莉說，黨產議題，國民黨現在還用國際記者會來混淆焦點，根本是打人喊救人。

律師黃帝穎說，對於國民黨所做的不實資訊、造謠的指控，民進黨會保全相關證據，民事侵權行為有2年的請求權期間，這段期間，民進黨會持續保全證據、蒐證，必要時就會採取法律救濟途徑。1051228

(中央社)