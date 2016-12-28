周子瑜登全球最美臉蛋第8 台唯一入選

我要評比

美國電影評論媒體TC Candler今天公布2016年百大最美臉蛋男女排行榜，到南韓發展的台灣17歲美少女TWICE周子瑜名列第8名，這是她第2度入選，名次比去年的第13名高，是台灣唯一入選女星。

根據TC Candler的YouTube頻道，百大最美臉蛋第1名是英國超模茱丹唐恩（Jourdan Dunn），菲律賓裔美國混血女星麗莎索貝拉諾（Liza Soberano）奪下第2名，連兩年奪冠的南韓女團After School成員NANA落居第3名。1051228

(中央社)