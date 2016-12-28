12月28日中視午間新聞速速報

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12月28日中視午間新聞搶先看│中視新聞20161228

怨父母偏心 兄持棍狂毆殺死妹

台中市驚傳未成年哥哥殺死妹妹慘案！16歲就讀高一的哥哥，要求14歲讀國三妹妹不要跳繩，引發衝突，哥哥隨手拿起木棒，敲擊妹妹的頭部致死，又強壓頭泡在水中，少年表示他每次與妹妹爭吵時，父母總要求他禮讓，長期下來內心不平衡，埋下悲劇種子。

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為環保 龍山寺明年三月將禁香

全台入冬後空汙嚴重，環保署昨天邀集艋舺龍山寺、北港朝天宮等宮廟代表簽署「減燒」承諾。艋舺龍山寺，明年三月「非常有可能」全面不燒香，達成共識後會公布實施。環保署長表示，明年五成宮廟要一起推動，後年全台宮廟都要參與。

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安倍訪珍珠港 強調和解不要戰爭

日本首相安倍晉三的「慰靈之旅」在28日清晨正式訪問美國珍珠港海軍基地，他與即將卸任的美國總統歐巴馬一同造訪美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館並獻花，安倍在碼頭俯瞰珍珠港，發表「不戰」宣言，強調日美和解的意義。

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(中時電子報)