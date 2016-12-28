北市明年8月辦世大運 雙城論壇擬提前到6月

周刊報導，明年台北、上海的雙城論壇會提早在世大運之前舉行，大陸當紅的節目《中國好聲音》也將移師台北。台北市長柯文哲今天上午出席市場活動後對此表示，雙城論壇往年都是在8月舉辦，但明年不可能辦世大運又去辦雙城論壇，所以論壇應該會往前移到6月去。

至於《中國好聲音》一事，柯反問：「他們不是常常在台北辦？」表示自己也不太曉得，記得偶爾會在台北辦。媒體問這不是對岸表達「友好」的形式？柯文哲僅說，世大運大陸一定會參加，他們也希望得獎。

(中時)