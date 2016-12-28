拍扁麵包師黃士福開新店 店名「新南珦」
拍攝前總統陳水扁散步影片的麵包師黃士福，日前遭挺扁民眾恐嚇，房東因而不願續租，他在乾姐王友蘭協助下搬遷開新店，28日正式開幕，店名叫「新南珦手感烘焙坊」，支持者笑稱店名取的妙，「綠的總不能砸自己『新南向』招牌吧？」。
「心裡總算踏實了！」黃士福露出難得笑容，強調會做更多健康麵包給大家吃，國民黨主席洪秀柱特別送來慶賀花籃，前立委張顯耀、高市議員黃紹庭、國民黨高市黨部副主委林壽山等人均出席開幕式，中華統一促進黨總裁張安樂也派人到場致意。
媒體問黃士福對阿扁出席女兒牙科診所開幕、神采奕奕致詞的看法，王友蘭趕緊出面代答，指他只想好好做麵包，不願再碰觸阿扁議題，阿扁任何表態自有社會公論；張顯耀則語帶諷刺表示，這社會是平等的，不管開牙醫診所或是開麵包店，都希望得到大家的祝福。
黃士福先前在鳳山區的工作坊因遭挺扁人士威脅，房東不續租，他在王友蘭出資協助下，於800多公尺外前鎮區保泰路租屋開新門市，這陣子不少顧客專為支持黃士福而來，店內特別設置小玻璃窗，讓客人能夠隔窗揮手為他加油。
由於前鎮區一向綠營支持者較多，黃士福開店前保密到家，鄰居直到開幕才知道這是他的店，他嘴上雖說合法做生意不怕鬧場，卻刻意將店名取為「新南珦手感烘焙坊」，國民黨籍市議員黃紹庭笑稱：「綠的總不能砸『新南向』招牌吧！」
不過，王友蘭解釋，「珦」字有2個讀音，若讀三聲「想」有「響亮」之意，讀四聲「向」則指珍貴，「新南珦」是指門市位於高雄南邊的前鎮區，且是珍貴、健康的在地食材麵包，與民進黨政府「新南向」政策無關。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。