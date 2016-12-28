拍扁麵包師黃士福開新店 店名「新南珦」

黃士福（左二）露出難得笑容，端出古早味蛋糕請出席開幕儀式的來賓品嘗。（林宏聰攝）

黃士福（右二）的新店今天開幕。（林宏聰攝）

黃士福強調現在只想做麵包，不願再碰觸和阿扁有關的議題。（林宏聰攝）

國民黨主席洪秀柱送來花籃，祝賀黃士福麵包店生意興隆。（林宏聰攝）

拍扁麵包師找到新工作

拍攝前總統陳水扁散步影片的麵包師黃士福，日前遭挺扁民眾恐嚇，房東因而不願續租，他在乾姐王友蘭協助下搬遷開新店，28日正式開幕，店名叫「新南珦手感烘焙坊」，支持者笑稱店名取的妙，「綠的總不能砸自己『新南向』招牌吧？」。

「心裡總算踏實了！」黃士福露出難得笑容，強調會做更多健康麵包給大家吃，國民黨主席洪秀柱特別送來慶賀花籃，前立委張顯耀、高市議員黃紹庭、國民黨高市黨部副主委林壽山等人均出席開幕式，中華統一促進黨總裁張安樂也派人到場致意。

媒體問黃士福對阿扁出席女兒牙科診所開幕、神采奕奕致詞的看法，王友蘭趕緊出面代答，指他只想好好做麵包，不願再碰觸阿扁議題，阿扁任何表態自有社會公論；張顯耀則語帶諷刺表示，這社會是平等的，不管開牙醫診所或是開麵包店，都希望得到大家的祝福。

黃士福先前在鳳山區的工作坊因遭挺扁人士威脅，房東不續租，他在王友蘭出資協助下，於800多公尺外前鎮區保泰路租屋開新門市，這陣子不少顧客專為支持黃士福而來，店內特別設置小玻璃窗，讓客人能夠隔窗揮手為他加油。

由於前鎮區一向綠營支持者較多，黃士福開店前保密到家，鄰居直到開幕才知道這是他的店，他嘴上雖說合法做生意不怕鬧場，卻刻意將店名取為「新南珦手感烘焙坊」，國民黨籍市議員黃紹庭笑稱：「綠的總不能砸『新南向』招牌吧！」

不過，王友蘭解釋，「珦」字有2個讀音，若讀三聲「想」有「響亮」之意，讀四聲「向」則指珍貴，「新南珦」是指門市位於高雄南邊的前鎮區，且是珍貴、健康的在地食材麵包，與民進黨政府「新南向」政策無關。

(中時電子報)