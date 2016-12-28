NBA》韋斯布魯克大三元 雷霆客場滅火

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

韋斯布魯克拿下本季第15次大三元，幫助雷霆在客場輕鬆擊敗熱火，拿下4連勝。(美聯社資料照)

甫獲上周西區最佳的韋斯布魯克，28日前往邁阿密踢館，繳出29分、17分、11助攻，本季第15次大三元成績單，帶領雷霆106比94成功滅火，笑納4連勝，本季第8支拿下20勝的球隊。

韋斯布魯克此役22投11中，投籃命中率五成，輕鬆拿下大三元，目前12月的場均32.8分、104籃板、10.3助攻，有機會連續3個月場均大三元(10月38.7分、12籃板、11.7助攻，11月29.8分、10.2分、11.2助攻)。

雷霆首節即打出33比19攻勢，奠定勝利基礎，打完第三節取得18分絕對領先優勢，讓熱火吞下2連敗。

雷霆全隊投籃命中率51.2%，即便韋斯布魯克發生了7次失誤，但瑕不掩瑜，先發中鋒亞當斯坎特15分、8籃板，替補中鋒坎特19分、8籃板，兩位長人成功捍衛雷霆禁區。

三巨頭分崩離析後的熱火，已退出強權之林，東區倒數第三，賈許理查生22分，詹姆斯強生16分，泰勒強生15分，懷特塞德12分、8籃板。

(中時電子報)