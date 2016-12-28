阿根廷前總統貪污遭起訴 資產被凍結

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阿根廷前總統費南德茲（Cristina Kirchner）因在擔任總統期間暗助商界友人取得公共招標被控貪污，今天遭到起訴，名下多達6億3000萬美元資產也遭凍結。

法新社報導，2007至2015年間擔任總統的費南德茲，被控協助建築界鉅子巴艾茲（Lazaro Baez）取得她在南部政治大本營巴塔哥尼亞高地（Patagonia）的公共工程合約。

費南德茲多次否認不法，抨擊這些指控都是「政治迫害」。1051228

(中央社)