一例一休上路 新北加班費恐爆增3億

新北市長朱立倫今天針對勞基修法一例一休上路的問題表示，加班費初估恐增新台幣3億多元，為撙節支出，將透過補休等彈性方式減少政府支出。

朱立倫今天受訪表示，新北市符合勞基法的同仁有1萬多人，其中最多的就是清潔隊員，人數大概有5000多人，如果要完全按照現在的加班費的話，一年等於要增加3億多的加班費。

他表示，為撙節支出，希望使用補休或志工協助等彈性方式，來減少政府的支出。

朱立倫強調，希望做彈性處理且不要增加任何同仁的工作負擔，也不要降低對市民的服務標準，用更有效率的方式、用科技的方式或志工的一些協助，讓市政很多的工作能夠做好。1051228

(中央社)