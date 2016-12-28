台灣燈會在雲林 主燈鳳凰來儀亮相
2017台灣燈會將在明年2月11日於雲林登場，主燈「鳳凰來儀」和小提燈「幸福奇雞」今天亮相，雲林縣政府也預估今年燈會將湧入千萬人潮。
明年台灣燈會在雲林，主燈「鳳凰來儀」和小提燈「幸福奇雞」今天亮相，雲林縣長李進勇特別北上出席活動，他說，雲林是燈會原鄉，也是農業之鄉，盼國內外旅客可以趁著燈會期間，到雲林高鐵站前虎尾主燈區感受雲林溫暖人情味。
觀光局表示，今年主燈「鳳凰來儀」高23公尺，採用4D折射方程式展現光柵片視效，另外，主燈鑲嵌了200顆以上的大型水晶，同時突破往年工法，首創將蔗糖結晶粒融入內發光材料，不只呼應雲林蔗糖之鄉之名，也兼具環保。
今年的小提燈名為「幸福奇雞」，設計師林佳葦將「雞生蛋，蛋生雞」概念融入，將雞和蛋2種造型結合，一個提燈兼具2種造型，讓大朋友、小朋友可同時享受DIY樂趣。
觀光局表示，今年小提燈限量8萬份，2月11日至19日每天下午3時在虎尾主燈區和北港燈區發送，每人限領1盞，發完為止。
2017台灣燈會將於2月11日至19日在雲林高鐵站區和北港舉辦，預估燈會期間會吸引千萬人次前往，創造新台幣80億元觀光效益，觀光局呼籲民眾可搭乘高鐵或是至台鐵斗六、斗南站搭乘接駁車。1051228
(中央社)
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