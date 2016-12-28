張景森：廢國旅卡年省80億 歡迎連署
行政院政務委員張景森今天在社群網站臉書（facebook）表示，有公務人員要連署廢除國民旅遊卡，「廢除國旅卡，政府每年省下70-80億，可做很多事」，歡迎大家連署。
中國大陸觀光客訪台數銳減，為振興國旅市場，行政院拍板明年元旦起將採用國旅卡新制，一半額度新台幣8000元限用於團體旅遊，引發公務員反彈，連日來不少人到負責規劃國旅卡的張景森臉書洗版。
張景森表示，在他臉書上塗鴉的人主要訴求是「廢除國旅卡、還我加班費、不要污名化」，已發動連署。
他說，不知是不是所有公務員都支持廢國旅卡、不休假比照勞動基準法發加班費主張，但他願意支持他們的訴求成為公共政策議題。
張景森表示，廢國旅卡，政府每年省新台幣70億元到80億元，可做很多事，而公務員出門玩花自己的錢，自由自在不受政策限制，也不怕被污名化。
他說，政府唯一應做的事是用心規劃，讓公務員都充分休完假，保持身心健康。至於有些業務特殊機關或個人忙到不行，再怎樣也無法安排休完假，發加班費也應該，但這顯示機關人員不足、業務過多、勞逸不均或運作效率太差，都可檢討改善，這樣不但提升政府效率，最終政府需付出的加班費，應可降到最少。1051228
(中央社)
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