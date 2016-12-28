越南今年GDP成長6.21% 未達目標
越南計劃投資部今天公布最新經濟發展報告，指出今年國內生產毛額（GDP）成長率達到6.21%，遠低於國會所提6.7%的目標；通貨膨脹率為4.74%，則在控制範圍內。
報告指出，今年工業和建築業成長率最高，達7.57%，服務業則成長6.89%，而農業成長率僅達1.36%，原因是受到乾旱情況與許多天災的嚴重衝擊。
貿易方面，今年越南出口總額約達1759億美元，年增8.6%；進口總額達近1733億美元，年增4.6%；全年貿易順差金額為逾26億美元。
報告也指出，今年越南共有11萬100家新成立企業，註冊總額達891兆越盾（約392億美元），新成立企業家數創新高。
此外，越南今年吸引外資總額約達244億美元，與去年相較，成長7%；全年外資到位金額達到158億美元，年增9%。越南外匯存底目前達410億美元，創下歷來新高。
越南國會去年底提出今年全年GDP成長6.7%及通貨膨脹率控制在5%以下等目標。越南今年GDP成長率雖然未能達標，但是高出世界銀行等金融機構所預測越南GDP成長6%的水準。1051228
(中央社)
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