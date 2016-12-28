生鮮禽蛋使用一次性包裝 北市3家不合格
台北市動保處配合農委會生鮮禽蛋使用一次性裝載容器或包材政策，稽查北市業者，開出3張稽查輔導單，要求限期改善，否則依法開罰。
北市動保處將進行每週一次稽查，預計半年內完成，以未落實蛋箱清洗消毒之產銷業者(蛋商與盤商)為優先查核對象，北市有67家蛋商，北市26日早上稽查，開出3張輔導單，給予6個月限期改善。
動保處說，依「動物傳染病防治條例」第14條第4項規定，「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」，針對違反者會先勸導，並依違反情節給予3個月至6個月改善期限，假如拒不改善或1年內再次違反者，將依同條例第45條第3款規定，處新台幣3萬元至15萬元不等罰鍰。
動保處指出，傳統市場、雜貨店若採用乾淨紙箱等一次性裝載容器裝載禽蛋販售，取代傳統重覆使用塑膠蛋箱，即可正常販售散裝蛋，消費者仍能購買散裝蛋，且基於公共衛生方面上使用一次性裝載容器或包材，可以減少污染，有助提升消費者購買蛋品衛生安全。1051228
(中央社)
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