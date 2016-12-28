林錦昌任職文化總會為選舉？柯：太有想像力

蔡英文總統大選時的重要文膽林錦昌，擬轉任中華文化總會秘書長，今週刊報導這項人事安排也是在為台北市長柯文哲下屆選舉與民進黨的合作鋪路。柯上午出席活動時對此表示：「這是大家太有想像力了！」他沒有辦法回答。

他說，本來跟林錦昌就是好朋友，上次自己選舉時也是由對方負責文宣，現在常常還是會喝茶聊天，總是「什麼都會聊到」，但要這樣講(幫忙選舉)是想太多了。

(中時)