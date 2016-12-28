冬天抗塵(蹣) 醫師：定期清洗床單枕頭套
冬天是塵(蹣)引起過敏的高發季節，醫師建議民眾，除了可使用抗塵(蹣)寢具達到阻隔效果，更要每週清洗床單、枕頭套和毯子，並使用攝氏60度以上的熱水清洗，才能有效殺死塵(蹣)。
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師陳亮宇表示，塵(蹣)是一種微小的節肢動物，成蟲大約0.03公分，腳底帶有吸盤，所以很容易吸附在棉毛質的衣服、棉被和地毯上。塵(蹣)一生約生產2000個排泄物，其分泌物、蟲卵等也都是引起過敏的原因。
陳亮宇說，塵(蹣)適合的生存溫度為攝氏20到30度間，相對溼度60%到80%，在台灣，夏末秋初和冬季都會讓過敏體質的人特別敏感，因人類每天脫落的皮屑是塵(蹣)的食物來源，睡覺時呼吸中的水氣提供塵(蹣)適宜的濕度。
此外，人類的體溫更提供塵(蹣)舒適的溫度環境，所以冬天經常看到過敏性鼻炎的患者口罩、衛生紙不離手，對愛美的上班族女性來說，更是一大折磨。
為了降低過敏性鼻炎對生活上的不便，陳亮宇建議民眾應從臥室開始解決塵(蹣)的問題，除了使用抗塵(蹣)寢具達到阻隔的效果，更要每週清洗床單、枕頭套和毯子，並使用攝氏60度以上的熱水清洗，才能有效殺死塵(蹣)。
陳亮宇也提醒，應盡量移除室內的絨布玩偶，使用方便清洗的小地毯，更換成可清洗材質的窗簾，並使用具有HEPA濾網的吸塵器，都能有效避免塵(蹣)生長。1051228
(中央社)
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