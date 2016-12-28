日本A片商跨海提告 3男賣盜版A片被起訴

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數十家日本A片商，日前跨海控告台灣盜版A片泛濫，嚴重侵權，警方6月在陳姓、周姓、楊姓男子的店內查獲逾6萬片。台北地檢署今依違反著作權罪嫌起訴陳男3人。

受日本A片商委託提告「特定非營利活動法人知的財產振興協會（IPPA）」代表羽部康裕，多次來台控告台灣不少店家，涉嫌販售盜版日本成人電影，警方今年6月鎖定3家在台北巿販售A片的店家，執行搜索約談，當下查扣逾6萬片盜版光碟。

檢方調查時，3家店的陳姓、周姓、楊姓負責人均辯稱，A片沒有著作權，日商提告無據，但檢方依智財法院的有罪判例，認定，3人涉犯違反著作權法的重製罪犯行明確，今將3人起訴。

(中時)